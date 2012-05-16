Об'єднана опозиція висунула єдиного кандидата

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Батьківщина", ним став Григорій Скидан, який працював керівником Щорської районної адміністрації та вже майже 12 років очолює районний осередок "Батьківщини".

Єдиного кандидата під час прес-конференції представили голова Чернігівської обласної організації ВО "Батьківщина" Олександр Кодола, Чернігівської обласної організації "Фронт змін" Олександр Нерета, заступник голови Чернігівської обласної організації "Свобода" Андрій Кужель та заступник голови Чернігівської обласної організації "Народна самооборона" Олександр Бондарев.

За словами учасників прес-конференції, вони довго визначалися та обговорювали єдину кандидатуру. Всі учасники Комітету опору диктатурі мали свої пропозиції, проте змогли досягти компромісу. "Для нас кандидатура Григорія Скидана, в першу чергу, перевірена багатьма роками", - сказав О.Кодола.

Г.Скидан очолював Щорську РДА з березня 2005 року до липня 2008 року. Своїми здобутками він вважає відновлення роботи Щорського хлібокомбінату, проведення капітального ремонту в центральній районній лікарні із закупівлею нового обладнання, капітального ремонту районного стадіону "Колос", що був в аварійному стані.

Як повідомляє газета "Вісник Ч", на крісло міського голови Щорса претендують 7 кандидатів. Кандидатом від влади був Олександр Виставнога, який фактично керував містом, працюючи на посаді заступника мера. Але вибори відкладали більше року і О.Виставнога до них не дожив – помер внаслідок інсульту. Зараз кандидатом від влади називають Володимира Карпенка – заступника голови РДА з гуманітарних питань. Він член Партії регіонів і висувається від цієї партії.