Експерт: Тимошенко перебуває під вартою без вироку
Звернення у "газовій справі" екс-прем'єра Юлії Тимошенко до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) можливе і без остаточного рішення Вищого спеціалізованого суду України.
Таку думку висловила експерт з європейського права Валентина Теличенко.
"Звернення до ЄСПЛ можливе, якщо вдається довести, що навіть формально існуючі національні інструменти насправді не є дієвими в цілому або стосовно конкретної особи", - пояснила вона.
На її думку, сьогоднішнє перенесення касаційного розгляду скарги Ю.Тимошенко та її захисту на вирок у "газовій справі" є "грубим порушенням європейських стандартів".
"Ст.389 ч.1 старого українського КПК чітко вказує, що подача касаційної скарги зупиняє набуття чинності вироку. І це необхідно розуміти так, що Тимошенко зараз утримують під вартою без вироку, і відповідно має місце позбавлення волі особи на невизначений проміжок часу", - сказала вона.
При цьому В.Теличенко нагадала: "У пілотній справі "Харченко проти України" ЄСПЛ спеціально акцентував увагу української влади на неприпустимості утримання особи під вартою на невизначений проміжок часу".