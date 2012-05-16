Тимошенко знову чекає гостей

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, про це йшлося вчора на зустрічі заступника генерального прокурора України Анатолія Пришка зі співдоповідачами Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи Маріеттою де Пурбе-Лундін, Майліс Репс та секретарем Комітету Басом Кляйном, які перебувають з робочим візитом в Україні.

«На підтвердження слів Генерального прокурора України Віктора Пшонки, який у ході минулої зустрічі зі співдоповідачами, висловив свою готовність сприяти організації відвідування представниками ПАРЄ Ю.Тимошенко, така зустріч із засудженою відбудеться завтра у м. Харкові», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України дозволила співдоповідачам ПАРЄ відвідати Ю.Тимошенко у лікарні 16 травня.