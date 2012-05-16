У Києві стартує кампанія літнього оздоровлення

У столиці стартує кампанія літнього оздоровлення та відпочинку дітей і студентів. Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Відповідно до розпорядження, у першочерговому порядку можливість пільгового літнього оздоровлення та відпочинку надаватиметься дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та які опинилися у складних життєвих обставинах, дітям з девіантною поведінкою із сімей, які перебувають під соціальним супроводом. Також дітям з інвалідністю та дітям, які перебувають на диспансерному обліку; які постраждали в наслідок стихійного лиха чи техногенних катастроф; з багатодітних сімей, дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.

Крім того, міська влада оздоровить цього року талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також студентів денної форми навчання І-IV рівнів акредитації.

Також вихованці шкіл-інтернатів будуть залучені до заходів оздоровлення та відпочинку відповідно до поданих заявок районними у місті Києві державними адміністраціями.

Оздоровчі зміни триватимуть 21 день, відпочинкові - не менше 14 днів для дітей, а студенти денної форми навчання І-IV рівнів акредитації відпочиватимуть не менше 7 днів.

Зауважимо, що за рахунок міського бюджету діти мають право на оздоровлення протягом 2012 року лише один раз, за винятком тих, хто відвідував денні пришкільні табори.

У рамках літньої кампанії 2012 року з 2 до 11 вересня відбудеться Х Міжнародний навчально-оздоровчий збір лідерів учнівського самоврядування навчальних закладів столиці на базі Міжнародного дитячого центру «Артек».

Крім того, з 28 травня розпочне працювати мережа дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів столиці.

Також у літній період на 10% буде збільшено витрати на придбання свіжих овочів та фруктів для відпочивальників.

За участю державної служби зайнятості учнівську та студентську молодь, за бажанням, залучатимуть до оплачуваних громадських робіт у вільний від навчання час.

Загалом координацію діяльності усіх структурних підрозділів КМДА, що здійснюють оздоровлення дітей і студентів Києва у 2012 році, здійснюватиме Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА.