Азаров каже, що Харківські угоди були тільки передихом
12:12, 16 травня 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав, що Харківські угоди насправді не дали Україні знижки на газ.
Азаров визнав, що ніякої знижки на газ Україна не отримала
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на конференції в Європарламенті на тему «Україна і ЄС – яке майбутнє?».
«Насправді ніякого зниження не було, це була орендна плата за перебування Чорноморського флоту. Але це був передих», - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.
В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.
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