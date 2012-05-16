Путін засмутив українського міністра
Міністр закордонних справ України розраховував, що Президент РФ Володимир Путін здійснить свій перший закордонний візит після вступу на посаду в Україну, натомість той їде до Білорусі.
|Путін вибрав Лукашенка
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«Домовленість була досягнута під час учорашньої розмови глави Російської держави з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, учора, 15 травня в Москві відбулися ювілейна сесія Ради колективної безпеки країн ОДКБ і неформальний саміт СНД, в якому взяли участь глави всіх 11 країн Співдружності, зокрема Президент України Віктор Янукович.
15 травня в Москві В.Янукович після переговорів з В.Путіним повідомив, що в липні цього року відбудеться засідання Міждержавної українсько-російської комісії. Згідно з черговістю, таке засідання має пройти в Україні.
14 лютого в Нижньому Новгороді міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко зазначив, що розраховує, що новообраний Президент РФ свій перший візит здійснить в Україну.
«В Україні всі були б раді вітати Президента РФ після його обрання з першим візитом, але рішення, звісно, має прийматися главою держави Росії», - сказав К.Грищенко.