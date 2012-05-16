Луценко роздав на горіхи прокурорам, суддям і тюремникам

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: "У своєму виступі в дебатах я не дебатуватиму, я звинувачуватиму".

Як підкреслив Ю.Луценко, у нього є всі підстави звинувачувати керівництво Генеральної прокуратури, зокрема, першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, який підписав подання про арешт, що є, на переконання Ю.Луценка, незаконним.

Він пояснив, що у слідства не було ніяких підстав змінювати йому запобіжний захід. "Я звинувачую в тому, що мене антиконституційно, всупереч КПК, заарештували 26 грудня", - заявив Ю.Луценко.

Також екс-міністр звинуватив Печерський райсуд Києва і його голову Інну Отраш "у фальсифікації комп`ютерного відбору, який нібито визначив для розгляду справи суддю Вовка".

Ю.Луценко пояснив, що суддя Сергій Вовк не мав бути допущений до комп`ютерного відбору, оскільки тоді він сам був фігурантом кримінальної справи.

Таким чином, заявив Ю.Луценко, Генпрокуратура призначила суддю, яким можна було маніпулювати і казати: "Сади Луценка або сядеш сам". "Це неможливо, це правовий ідіотизм", - підкреслив він.

Крім того, Ю.Луценко звинуватив Печерський райсуд у грубому порушенні його конституційних прав, а саме - коли під час судового слідства не було допитано 50 свідків з боку звинувачення.

Ю.Луценко пояснив це тим, що свідків не викликали, оскільки вони не могли надати фактичні дані, що підтверджували б його провину.

Також він звинуватив Печерський райсуд у тому, що за час свого перебування під вартою був позбавлений належної медичної допомоги.

Аналогічне звинувачення Ю.Луценко пред`явив і керівництву Лук’янівського СІЗО.