МОЗ: Тимошенко погодилась на відновлення процедур
Юлія Тимошенко, яка перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, погодилась на відновлення лікування, від якого вона відмовилася вчора.
|Тимошенко знову лікуватимуть
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.
Як зазначається у повідомленні, сьогодні вранці професор-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс, головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв та лікар Ірина Фурса відвідали Ю.Тимошенко.
"Під час спілкування з лікарями пацієнтка дала згоду на поновлення проходження курсу рекомендованих їй процедур, - зазначили у прес-службі.
Графік реабілітаційних заходів на декілька днів вперед буде складений та затверджений німецьким лікарем, який, за інформацією МЗС, завтра планово відлітає з України, йдеться в повідомленні.
У МОЗ наголосили, що зранку 16 травня Ю.Тимошенко продовжує курс реабілітаційних процедур.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 травня, Ю.Тимошенко відмовилась від медичних процедур.
Ю.Тимошенко мотивувала свою відмову тим, що у ЗМІ був оприлюднений список процедур, які їй призначені.
Донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що у ЗМІ незаконно були опубліковані конфіденційні дані про її матір.