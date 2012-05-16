МОЗ: Тимошенко погодилась на відновлення процедур

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вранці професор-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс, головний лікар Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» Михайло Афанасьєв та лікар Ірина Фурса відвідали Ю.Тимошенко.

"Під час спілкування з лікарями пацієнтка дала згоду на поновлення проходження курсу рекомендованих їй процедур, - зазначили у прес-службі.

Графік реабілітаційних заходів на декілька днів вперед буде складений та затверджений німецьким лікарем, який, за інформацією МЗС, завтра планово відлітає з України, йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголосили, що зранку 16 травня Ю.Тимошенко продовжує курс реабілітаційних процедур.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 травня, Ю.Тимошенко відмовилась від медичних процедур.

Ю.Тимошенко мотивувала свою відмову тим, що у ЗМІ був оприлюднений список процедур, які їй призначені.

Донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що у ЗМІ незаконно були опубліковані конфіденційні дані про її матір.