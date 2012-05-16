СБУ перевірила заяву Москаля
13:28, 16 травня 2012Політика
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СБУ не знайшла підтвердження заявам про начебто причетність до вибухів у Дніпропетровську 27 квітня заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Івана Ступака.
|Москаль каже, що заява була політична
У ході допиту В.Шилова жодних фактичних даних у цій справі надати не змогла. У свою чергу, Г.Москаль також не надав слідчим інформації, пов’язаної з вибухами у Дніпропетровську, зазначивши під час телефонної бесіди, що його заява має «політичний характер», повідомили у прес-центрі СБУ.
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