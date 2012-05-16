СБУ перевірила заяву Москаля

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зв’язку з поширенням у засобах масової інформації заяв народного депутата Геннадія Москаля і депутата Дніпропетровської обласної ради В.Шилової про начебто наявну у них інформацію щодо причетності до здійснення вибухів І.Ступака Службою безпеки України у рамках розслідування кримінальної справи за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України в установленому порядку було проведено відповідну перевірку.

У ході допиту В.Шилова жодних фактичних даних у цій справі надати не змогла. У свою чергу, Г.Москаль також не надав слідчим інформації, пов’язаної з вибухами у Дніпропетровську, зазначивши під час телефонної бесіди, що його заява має «політичний характер», повідомили у прес-центрі СБУ.