Луценко - прокурору: Бовдуром був, бовдуром і залишився

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в дебатах на засіданні Апеляційного суду Києва, Д.Лобань сказав, що висновки суду першої інстанції відповідають фактичним обставинам справи, "істотних порушень норм КПК не було, і призначене покарання відповідає ступеню тяжкості і особам засуджених".

На його думку, "захистом не наведено фактичних даних, які були б підставою для скасування вироку".

Як сказав держобвинувач, таким чином, він не вбачає підстав для скасування вироку Ю.Луценку і його колишньому водію Леоніду Приступлюку.

Д.Лобань попросив суд залишити апеляцію захисту без задоволення. При цьому виступ держобвинувача тривав кілька хвилин. В ході виступу Д.Лобаня в залі чувся сміх.

Інші представники держобвинувачення повідомили, що підтримують позицію свого колеги.

Після закінчення виступу Д.Лобаня Ю.Луценко сказав на його адресу: "Бовдуром був, бовдуром і залишився".

Присутні на суді прихильники Ю.Луценка почали скандувати: "Ганьба!".

У судовому засіданні оголошено перерву до 14.00, після чого очікується, що Ю.Луценко виступить з останнім словом.