ВР не захотіла навіть розглядати амністію Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію про внесення даного законопроекту, запропонованого депутатом від НУ-НС Арсенієм Яценюком, проголосували лише 142 народних депутата із 417 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується застосувати відповідно до умов, визначених Законом «Про застосування амністії в Україні», амністію стосовно індивідуально не визначеної, але чітко окресленої за формальними ознаками категорії осіб.

Передбачається оголосити амністію і поширити її дію насамперед на найбільш незахищені та соціально вразливі категорії засуджених, зокрема неповнолітніх, вагітних, осіб похилого віку, інвалідів тощо.

Проектом передбачається зменшення переліку злочинів, вчинення яких унеможливлює застосування амністії.

Крім того, прикінцевими положеннями проекту передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та Закону «Про застосування амністії в Україні». Необхідність вказаних змін зумовлена потребою усунути порушення вимог статті 22 Конституції України, допущених у процесі внесення змін до наведених законів у 2011 році.

Реалізація запропонованих змін надасть змогу визнати осіб, що будуть звільнені на підставі акта амністії, як таких, що не мають судимості. Як наслідок, такі особи володітимуть повним обсягом прав та повноважень, у тому числі, правом бути висунутим кандидатом у народні депутати та бути обраним за результатами чергових виборів народних депутатів, що відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Таким чином, пропонувалося поширити дію закону про амністію у 2012 році на осіб, засуджених за статтями 191, 365 Кримінального кодексу України, за якими, серед іншого, засуджені Ю.Тимошенко та Ю.Луценко.