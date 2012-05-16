Попов зустрівся з інвалідами

«Київ – столиця. Жити тут престижно, але непросто. Перш за все, якщо взяти до уваги високий темп життя і високі столичні ціни. І найбільше труднощів зазнають кияни з обмеженими можливостями. Через ці обставини вони мають порівняно низькі доходи. А звідси і менші можливості для гідного, повноцінного життя. Тому обов`язком влади має стати створення умов для кращого медичного забезпечення, навчання й роботи людей з обмеженими можливостями», – сказав Олександр Попов під час зустрічі з членами Координаційної ради міських громадських організацій інвалідів.

«Я попросив організувати цю зустріч тому, що мені важливо почути вас, почути ваші пропозиції щодо того, що в першу чергу має робити влада», – підкреслив градоначальник.

Як повідомляє прес-служба КМДА, Київська міська державна адміністрація шукає нові форми роботи з людьми, чиї фізичні можливості обмежені через недугу. З ініціативи голови КМДА Олександра Попова напрямки, які потребують негайного реагування з боку міської влади, будуть тепер визначати самі інваліди.

Як повідомлялося, Київська міськдержадміністрація визначила пріоритетом 2012 року соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення. Зокрема, за словами О. Попова, цього року в бюджеті в 14 разів збільшено суму на щомісячну матеріальну допомогу малозабезпеченим. Зокрема, її отримують 13 тис. дітей-інвалідів та 34 тис. інвалідів з пенсією менше 1200 грн. Поточного року майже в п`ять разів збільшено видатки на оздоровлення пільговиків, втричі більше грошей витратять на засоби реабілітації інвалідів.

Велику увагу міська влада приділяє й соціальній реабілітації інвалідів. Зокрема, цього року в Києві відкриється Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Всі зупинки швидкісного трамвая та міської електрички обладнуються ліфтами для підвезення інвалідів. Новий наземний транспорт, який закуповується за кошти міськбюджету, повністю пристосований для пересування людей з обмеженими фізичними можливостями. Йде робота із залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій для розвитку київських підприємств, на яких працюють люди з обмеженими можливостями. «Необхідна реальна інтеграція людей з обмеженими можливостями у відкритий ринок праці», – сказав Олександр Попов.

На думку керівництва КМДА, одним із першочергових завдань міської влади залишається рівень медичного забезпечення громадян з обмеженими фізичними можливостями. «Пропоную об`єднати зусилля міської влади і громадських організацій для формування переліку проблем, що вимагають негайного вирішення та пошуку шляхів їх вирішення», – сказав Олександр Попов.