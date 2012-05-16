У Тимошенко з’явився шанс виїхати за кордон
Комітет Верховної Ради з правової політики підтримав законопроект, який дозволяє направляти засуджених до медичних установ за межами України.
Про це повідомив депутат Тарас Чорновіл, який вніс даний документ до парламенту, пише "Українська правда".
За його словами, спікер Володимир Литвин поставив на документі візу щодо невідкладного розгляду цього законопроекту, і він позачергово був поданий до профільного комітету.
"Два представники від Партії регіонів висловилися щодо законопроекту трошки скептично, і не підтримали. Представники опозиції висловили свої зауваження, визначилися, що його можна доопрацювати до другого читання і підтримали, і комітет проголосував "за", - сказав депутат.
Чорновіл наголосив, що він "моментально" отримав висновок головного науково-експертного управління щодо даного документу, який зазвичай треба чекати кілька тижнів.
На питання, коли цей законопроект може бути розглянутий у залі, він відповів: "Теоретично, якщо хтось зацікавлений, щоб це питання пройшло, то його можуть розглянути у четвер".
"Може й справді розглядається питання, щоб дати можливість Юлії Тимошенко виїхати закордон на лікування", - припустив Чорновіл, додавши, що такі темпи розгляду законопроекту можуть бути тоді, "коли є дуже серйозне прохання зверху".
Як відомо, раніше німецькі політики та громадські діячі неодноразово пропонували лікувати Тимошенко в берлінській клініці "Шаріте".
Зокрема, депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Карл-Георг Вельманн навіть заявив, що лише на цій умові канцлер Ангела Меркель погодитись відвідати матчі Євро-2012.