Канадських парламентаріїв не пустили до Тимошенко у лікарню

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за словами одного з делегатів Боба Деккерта, попри звернення до влади їм відмовили у зустрічі з лідером опозиції.

За словами канадського парламентарія, він уже намагався зустрітися з Ю.Тимошенко у березні, але й тоді отримав відмову.

Як повідомив Б.Деккерт, усі парламентарії є членами Комітету закордонних справ та міжнародного співробітництва.

«Останні декілька тижнів ми ретельно вивчаємо політичну та економічну ситуацію в Україні, щоб скласти звіт для комітету парламенту, за результатами якого буде визначена подальша співпраця України та Канади», - заявив він.

Б.Деккерт також наголосив, що Канада стурбована відкриттям справ і ув’язненням Ю.Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка та інших опозиціонерів.

«Ми вважаємо, що ці ув’язнення не служать демократії в Україні. Ми звернемося до уряду України, аби Юлія Тимошенко отримала медичну допомогу, яку вона потребує, і була звільнена з ув’язнення», - наголосив канадський парламентарій.

«Пані Тимошенко є символом демократичного руху в Україні, символом для всього світу. Я хочу запевнити, що ми переймаємося всіма порушеннями демократії і всіма, хто переслідується сьогодні в Україні», - заявив Б.Деккерт.