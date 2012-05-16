Глава МВС вважає, що вбивць Оксани Макар мають судити відкрито

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко вважає, що кримінальна справа за обвинуваченням трьох чоловіків у згвалтуванні та вбивстві з особливою жорстокістю Оксани Макар повинна розглядатися судом у відкритому режимі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, про це В.Захарченко сказав під час наради керівництва Міністерства внутрішніх справ.

«Я, як міністр внутрішніх справ, розумію, що суд у справах про статеві злочини, з метою запобігання нерозголошенню відомостей про інтимні сторони життя потерпілої, вправі прийняти рішення про закритий судовий процес. І суд має законне право на прийняття такого рішення. Ці норми закріплені в чинному законодавстві, а також вони є в новому нещодавно прийнятому Кримінальному процесуальному кодексі. В багатьох європейських країнах існує аналогічний порядок», - зазначив В.Захарченко.

Водночас, додав міністр, «як громадянин, я також вважаю, що процес над особами, яким пред’явлено обвинувачення у вчиненні особливо тяжких злочинів проти особи – зґвалтуванні, вбивстві з особливою жорстокістю, повинен бути відкритим і стати уроком для всього нашого суспільства».

Також В.Захарченко підкреслив, що повинні стати предметом серйозного розгляду і дії міліції на першочерговому етапі. «У той же час нам приховувати нічого, всі належні висновки ми зробили самостійно», - сказав він.

Проте, наголосив глава МВС, останнє рішення про відкритість судового засідання у справі О.Макар залишається за судом.

При цьому міністр сказав, що, незважаючи на критику, яка лунала на адресу правоохоронців, міліцією у максимально стислий строк докладено всіх зусиль до виправлення допущених на першочерговому етапі помилок і забезпечено об’єктивне та повне розслідування.

Як повідомлялося, з боку низки політичних діячів, а також журналістів, у тому числі й іноземних, лунають заклики щодо найбільш широкого доступу громадськості до слухання справи О.Макар і проведення судового засідання у відкритому режимі. Громадяни стурбовані тим, що будь-яка закритість при цьому може слугувати для приховування якихось негативних фактів, у тому числі й допущених з боку міліції.

Довідка УНІАН. 10 березня у Миколаєві троє чоловіків заманили у квартиру 19-річну О.Макар і згвалтували, після чого намагалися її задушити і спалити. Дівчина з опіками 55% тіла була госпіталізована в дуже тяжкому стані. Вона померла 29 березня в опіковому центрі Донецька.

25 квітня Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок і передала до Центрального районного суду Миколаєва кримінальну справу за звинуваченням трьох убивць О.Макар.