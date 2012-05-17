Наливайченко вимагає притягти лідера комуністів до криміналу

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, насильницька депортація сталінським режимом кримських татар в 1944 році де-юре і де-факто є злочином проти людяності і актом геноциду проти цілого народу.

В.Наливайченко нагадав, що злочини сталінізму були неодноразово засуджені резолюціями Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Парламентської Асамблеї Ради Європи і зобов’язують Україну як члена цих міжнародних організацій.

«Саме тому я вимагаю від генерального прокурора притягти до кримінальної відповідальності керівника Компартії Петра Симоненка за його ганебні спроби з парламентської трибуни виправдати злочин депортації, який призвів загибелі понад 46% виселених татар», - заявив В.Наливайченко.

«Діяльність Комуністичної партії та популяризація тоталітарної комуністичної ідеології в Україні повинна бути заборонена. Неодноразові заяви представників КПУ, які виправдовують нелюдські злочини комуністичного режиму, що призвели до загибелі десятків мільйонів наших співвітчизників, є для цього більш ніж достатньою підставою», - наголосив він.

Як відомо, П.Симоненко заявив у парламетні, що депортація кримських татар була здійснена для їхнього порятунку, адже у роки Великої Вітчизняної війни 20 тисяч кримських татар перейшли на бік нацистів. За словами П.Симоненка, «для порятунку кримських татар було застосовано вивезення з території Криму, тому що ці злодіяння обов'язково призвели б до громадянської війни».