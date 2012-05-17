Топ-100 найвпливовіших знаменитостей

Рейтинг щороку складає журнал Forbes.При складанні враховується річний дохід претендентів, частота згадування їх у пресі та інтернеті.



У торішньому рейтингу Дженніфер Лопес мала лише 50-е місце з 100. Проте участь як члена журі у популярному телепроекті American Idol, кілька успішних синглів і нові рекламні контракти дозволив Лопес не тільки заробити за рік 52 мільйони доларів, а й піднятися на верхівку рейтингу найвпливовіших.



Друге місце в загальному рейтингу і перше за доходом - 130 мільйонів - посідає телеведуча Опра Вінфрі, третім став поп-виконавець Джастін Бібер.



У десятку найвпливовіших знаменитостей за версією Forbes також увійшли: співачки Ріанна, Леді Гага (у 2011 році вона очолювала цей рейтинг) і Брітні Спірс, фотомодель Кім Кардашян, співачка Кеті Перрі, актор Том Круз і кінорежисер Стівен Спілберг.



До другої десятки - гольфіст Тайгер Вудс, актриса Анджеліна Джолі (Бред Пітт - у третій), фінансист Дональд Трамп, співак і музикант Елтон Джон. Пол Маккартні - 21-й, Девід Бекхем - 32-й, Джордж Лукас - 36-й, Леонардо Дікапріо - 46-й, Ліонель Мессі - 50-й.



У другій половині зоряного рейтингу бачимо Сандру Баллок, Джонні Деппа, Камерон Діас, Тома Хенкса, Стівена Кінга, Марію Шарапову, Алека Болдвіна, Джулію Робертс, Меріл Стріп, Джоанну Роулінг і Доктора Хауса - Х'ю Лорі.

У списку -по 15акторів іактрис,17спортсменів, п'ятьписьменників, тримоделі,16музикантів, вісімрежисерів іпродюсерів.