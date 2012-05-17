Луценко про три принципи, силу яничар і харизму Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сказав, виступаючи вчора з останнім словом на судовому розгляді його апеляції на вирок Печерського райсуду Києва.

“Хочемо повернути Україну на цивілізаційний європейський шлях розвитку – не біймося на своєму, хай навіть мікроскопічному, місці діяти хай з малесеньким результатом, але у правильному напрямку. Користуючись нагодою, поки ми з вами разом, дозволю собі застосувати викладені вище три принципи в реалі. Отже, тут і зараз ми об’єдналися, не допускаємо брехні і не боїмося дивитися в очі правді. Що в результаті?” - сказав Ю.Луценко.

За його словами, якщо буде дана правдива відповідь на це питання, то результатом буде усвідомлення, що головний наш ворог – не В.Янукович і не Партія регіонів.

“Це – наслідки. Я б навіть сказав – бородавки, які не так вже й важко видалити при першій нагоді. Я думаю, що головний наш ворог – зневіра, відчуття, що всі зусилля даремні, що всі дороги замкнені грошима і силою яничар. Цей самогіпноз, самоотруєння, самодемобілізація – головна перешкода до відродження України”, - підкреслив Ю.Луценко.

Він наголосив, що у об’єднаної опозиції є шанс перемогти на парламентських виборах на базі «Батьківщини» під керівництвом колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

“Унікальність Ю.Тимошенко – в її харизмі і незламності у виконанні своєї місії. Як і всі політики, вона вимушена користуватися фінансовою підтримкою бізнесу. Але вона – єдина, хто при цьому веде самостійну, власну політику, хто слідкує за реакцією не спонсорів, а виборців. І в цьому – шанс середнього класу на виконання нереалізованих сподівань його Помаранчевої революції”, - підкреслив Ю.Луценко.