Бютівці блокують трибуну, регіонали - президію
10:11, 17 травня 2012Політика
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Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» зібрались біля трибуни парламенту, депутати з фракції Партії регіонів - у президії.
|Опозиція й більшість блокуюють ВР
Водночас депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» зосередились біля трибуни. Місце за трибуною зайняли народні депутати Олена Шустік та Олена Бондаренко (фракція «БЮТ-Батьківщина»).
У рядах, де сидять депутати від БЮТ розстелений плакат із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко за гратами і написом «Україні – волю!».
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