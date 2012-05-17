Бютівці блокують трибуну, регіонали - президію

Як передає кореспондент УНІАН, у президії перебуває 8 народних депутатів із фракції ПР. Також депутати із цієї фракції перебувають в урядовій ложі.

Водночас депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» зосередились біля трибуни. Місце за трибуною зайняли народні депутати Олена Шустік та Олена Бондаренко (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

У рядах, де сидять депутати від БЮТ розстелений плакат із зображенням лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко за гратами і написом «Україні – волю!».