Шкіль пояснив, чому опозиція блокує роботу ВР

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шкіль.

«Жодна з вимог відносно Тимошенко не була виконана», - сказав він.

Зокрема, за словами А.Шкіля, було відмовлено у порушенні кримінальної справи за фактом побиття Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, лікування в лікарні «Укрзалізниці» відбувається з перебоями, ігноруються всі права екс-прем’єр-міністра України. Крім того, наголосив він, є низка інших вимог, які фракція «БЮТ-Батьківщина» оголосить найближчим часом в офіційній заяві.