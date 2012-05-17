Шкіль пояснив, чому опозиція блокує роботу ВР
10:18, 17 травня 2012Політика
1259 0
Блокування роботи Верховної Ради фракцією «БЮТ-Батьківщина» пов’язане з тим, що жодна вимога опозиції стосовно ситуації навколо ув’язненої екс-прем’єра Юлії Тимошенко не була виконана.
|Шкіль обіцяє, що буде офіційна заява
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шкіль.
«Жодна з вимог відносно Тимошенко не була виконана», - сказав він.
Зокрема, за словами А.Шкіля, було відмовлено у порушенні кримінальної справи за фактом побиття Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, лікування в лікарні «Укрзалізниці» відбувається з перебоями, ігноруються всі права екс-прем’єр-міністра України. Крім того, наголосив він, є низка інших вимог, які фракція «БЮТ-Батьківщина» оголосить найближчим часом в офіційній заяві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter