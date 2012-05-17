БЮТ залишив сесійну залу ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій Кожем’якін.

«Ми вимагаємо припинити аморальну та незаконну відеозйомку в лікарняній палаті, де проводяться лікування і процедури», - сказав він.

Крім того, за словами А.Кожем’якіна, опозиція вимагає припинити незаконне чергування в палаті Ю.Тимошенко чоловіків-офіцерів.

«Ми також вимагаємо порушити кримінальну справу проти посадових осіб Міністерства охорони здоров’я та Державної пенітенціарної служби України, які всупереч діючому законодавству розповсюдили в ЗМІ медичну інформацію, яка стосується стану здоров’я та процесу лікування Юлії Тимошенко», - підкреслив А.Кожем’якін.

Крім того, він наголосив, що опозиція вимагає розслідувати факт тиску на представників німецької клініки «Шаріте», припинити політичні репресії тощо.

«Сьогодні фракція Блоку Юлії Тимошенко ухвалила рішення не брати участь в цьому засіданні (парламенту), тому що ми не хочемо бути статистами в цьому залі», - сказав А.Кожем’якін.

Після виголошення цієї заяви депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" розблокували роботу Верховної Ради і залишили сесійну залу.