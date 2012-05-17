Кужель викликали до прокуратури

Про це, як передає Українська правда, вона написала на Facebook.

Видання також нагадало, що в інтерв`ю Кужель висловила сумнів, що Юлія Тимошенко причетна до убивства Щербаня.

"Насправді, це, звичайно, ж дурість. Те, що Лазаренко був у цьому зацікавлений – це зрозуміло, тому що йшов жорсткий переділ ринку - те, що і зараз відбувається. А Тимошенко це не потрібно було. Вони їй абсолютно не заважали. Вони до неї досить спокійно ставилися, нормально спілкувалися", - заявила вона.