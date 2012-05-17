Лутковська не знає, де зараз Карпачова

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська повідомила журналістам на прес-конференції.

«Я не знаю. У мене немає такої інформації», - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

В.Лутковська заявила, що у неї також немає повноважень відслідковувати подібні речі.

«Збір інформації про особу у даному випадку буде незаконним», - додала вона.

Крім того В.Лутковська заявила, що обшуку в офісі омбудсмена не було. Вона зазначила, що екс-омбудсмен звернулась із заявою до Генеральної прокуратури України, яку, за словами В.Лутковської, підкріпили фотографіями та експертними висновками двох людей, які працюють в секретаріаті омбудсмена.

«Відповідно з ними була бесіда добровільно з боку прокуратури, щоб дізнатися, що це за експертні висновки», - сказала В.Лутковська. Вона додала, що більше ніяких слідчих дій, до яких відноситься обшук в офісі омбудсмена, не проводилось.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня перший заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що колишній омбудсман Н.Карпачова перебуває поза межами України через тиск Генеральної прокуратури.

«За моєю інформацією, вона зараз немає можливості проводити свою активну діяльність, і вона фактично немає можливості сьогодні навіть бути присутньою в Україні через прямий тиск Генеральної прокуратури України», - сказав він і зазначив, що представники опозиції повідомили про це доповідача Моніторингового комітету ПАРЄ.