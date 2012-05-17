Віце-президент Європарламенту їде до Тимошенко

Як повідомляє Польське радіо, про це він сказав у ефірі програми TVP Info.

Він сказав, що отримав повідомлення, що така зустріч буде можливою за два дні.

«Я просив українське державне керівництво надати можливість зустрітися з опозицією – це природно – в тому числі, можливість візиту до пані Юлії Тимошенко в Харкові в лікарні. І саме я отримав підтвердження посла України у Брюсселі, що така зустріч буде можливою у суботу вранці, в харківській лікарні, де перебуває пані Юлія Тимошенко», – сказав Я.Протасевич.

Він також висловив сподівання, що зустрінеться і з представниками української влади, і з представниками опозиції.