Віце-президент Європарламенту їде до Тимошенко
13:37, 17 травня 2012Політика
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Віце-президент Європейського Парламенту Яцек Протасевич, відповідальний за східну політику ЄС, поїде в Україну зустрітися з ув’язненою екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.
Яцек Протасевич планує зустрітися з Тимошенко в суботу
Як повідомляє Польське радіо, про це він сказав у ефірі програми TVP Info.
Він сказав, що отримав повідомлення, що така зустріч буде можливою за два дні.
«Я просив українське державне керівництво надати можливість зустрітися з опозицією – це природно – в тому числі, можливість візиту до пані Юлії Тимошенко в Харкові в лікарні. І саме я отримав підтвердження посла України у Брюсселі, що така зустріч буде можливою у суботу вранці, в харківській лікарні, де перебуває пані Юлія Тимошенко», – сказав Я.Протасевич.
Він також висловив сподівання, що зустрінеться і з представниками української влади, і з представниками опозиції.
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