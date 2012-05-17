Експерт знає, яке питання стане лідером підтримки на київському референдумі

Питання про обов`язкове включення до щорічного бюджету Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці стане лідером підтримки серед киян на першому київському референдумі. Як повідомляє Главком , таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, зазначивши, що «соціальна база для підтримки цього питання більш ніж достатня для його затвердження».

«Безумовно, можна спрогнозувати, що лідером підтримки на референдумі стане питання про гарантований соціальний захист незаможних і бюджетників. Важко уявити собі пенсіонера або вчителя, який не підтримає цю норму», – зазначив Кость Бондаренко.

При цьому політолог наголошував на актуальності цього питання для об`єкта. «І пенсіонери, й незаможні, й педагоги в минулі роки неодноразово стикалися з тим, що виплати або невиплати допомоги або надбавок безпосередньо залежать від бажання або небажання депутатів Київради. Наприклад, наскільки я знаю, доплата педагогам була відновлена тільки після того, як Попов дуже жорстко поставив це питання. Те саме з допомогою незаможним: далеко не всі політичні сили в Київраді підтримали рішення про збільшення допомоги цього року», – сказав Кость Бондаренко.

За його словами, «сьогодні ті, кому доплачує і допомагає місто, отримали можливість впливати на це питання. І звичайно, вони підтримають ініціативу зробити допомогу постійною та гарантованою», – сказав Кость Бондаренко.

Нагадаємо, що з ініціативи голови КМДА Олександра Попова на київський референдум винесене, зокрема, питання про обов`язкове включення до щорічного бюджету Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці.