Експерт знає, яке питання стане лідером підтримки на київському референдумі
Політолог Кость Бондаренко прогнозує, що пропозицію Попова щодо адресної матеріальної допомоги підтримають пенсіонери і педагоги.
|Бондаренко прогнозує результат майбутнього референдуму
«Безумовно, можна спрогнозувати, що лідером підтримки на референдумі стане питання про гарантований соціальний захист незаможних і бюджетників. Важко уявити собі пенсіонера або вчителя, який не підтримає цю норму», – зазначив Кость Бондаренко.
При цьому політолог наголошував на актуальності цього питання для об`єкта. «І пенсіонери, й незаможні, й педагоги в минулі роки неодноразово стикалися з тим, що виплати або невиплати допомоги або надбавок безпосередньо залежать від бажання або небажання депутатів Київради. Наприклад, наскільки я знаю, доплата педагогам була відновлена тільки після того, як Попов дуже жорстко поставив це питання. Те саме з допомогою незаможним: далеко не всі політичні сили в Київраді підтримали рішення про збільшення допомоги цього року», – сказав Кость Бондаренко.
За його словами, «сьогодні ті, кому доплачує і допомагає місто, отримали можливість впливати на це питання. І звичайно, вони підтримають ініціативу зробити допомогу постійною та гарантованою», – сказав Кость Бондаренко.
Нагадаємо, що з ініціативи голови КМДА Олександра Попова на київський референдум винесене, зокрема, питання про обов`язкове включення до щорічного бюджету Києва надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та надбавок працівникам бюджетної сфери столиці.