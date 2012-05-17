Янукович відчув себе ближчим до Європи

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави сказав під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань моніторингу Маріеттою де Пурбе-Лундін і Маіліс Репс.

«Прийнято закон про доступ до публічної інформації, що значно наблизив Україну до європейських стандартів», - сказав В.Янукович.

Довідка УНІАН. 9 травня 2011 року набував чинності прийнятий парламентом 13 січня Закон України "Про доступ до публічної інформації".

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.