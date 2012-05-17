У ніч на суботу перекриють рух на Хрещатику
16:57, 17 травня 2012Політика
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У зв’язку з підготовкою та проведенням Дня Європи, який відбудеться в Києві 18-19 травня, у схему руху автотранспорту у центрі столиці внесли зміни.
|Хрещатик перекриють задля Дня Європи
Заїзд та виїзд на вул. Хрещатик буде дозволено лише тим транспортним засобам, які забезпечують перевезення до місця святкування обладнання, торговельних яток, продовольчих товарів та художніх колективів, у разі наявності відповідних перепусток.
Також КП «Київпастранс», КП «Київський метрополітен» та Комунальною службою перевезень будуть передбачені резервні одиниці громадського транспорту, який додатково випустять на маршрути у разі збільшення кількості пасажирів, які відвідуватимуть заходи в рамках Дня Європи.
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