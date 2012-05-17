Співдоповідачі ПАРЄ: відносини ЄС і України є прохолодними
Співдоповідачки Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієтта де Пурбе-Лундін і Майліс Репс відзначають, що відносини Європейського Союзу та України є прохолодними.
|Маіліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін говорили з Януковичем про ув`язнених лідерів опозиції
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції співдоповідач ПАРЄ М.Репс.«Сьогодні відносини Європи з Україною є доволі прохолодними», - зауважила вона.
Водночас М.Репс зазначила, що Україна висловила готовність вжити певних кроків.
М.Репс також відзначила, що в Україні ухвалений новий Кримінальний процесуальний кодекс, і є чітке розуміння того, що він має бути впроваджений.
«Добре те, що ми бачимо зацікавленість у реалізації цих законів, і є бажання не замовчувати тему ув’язнених лідерів опозиції», - сказала вона.
«Важко витлумачувати почуття Президента, але в мене виникло таке відчуття, що він вважає, що справа Юлії Тимошенко та інших, як хмара, висить над Україною, не даючи можливості оцінити, чи добре, чи погано щось робить Україна», - сказала М. де Пурбе-Лундін.