Кужель допитують уже шість годин
Керівник союзу «Громадянський опір» Олександра Кужель вже 6 годин перебуває на допиті у Генеральній прокуратурі України як свідок у кримінальній справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.
Про це вона повідомила УНІАН в СМС-повідомленні.
«Я ще у прокуратурі», - написала О.Кужель о 21.00.
Сьогодні О.Кужель викликали до Головного слідчого управління ГПУ в рамках відновленого розслідування кримінальної справи про вбивства Є.Щербаня, до якої, як заявляли окремі керівники відомства, начебто причетна колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
Раніше О.Кужель повідомила УНІАН, що її по телефону запросили з’явитися на допит до Генпрокуратури. За її словами, слідчі запропонували надати їй офіційну повістку, якщо є така потреба.
«Але я відмовилась, зауваживши, що готова прийти у разі необхідності у будь-який час, а потім на місці отримати повістку», - сказала О.Кужель.
Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.
17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб.
У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти екс-прем’єра Павла Лазаренка.
4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.
Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.