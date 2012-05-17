Кужель допитують уже шість годин

Про це вона повідомила УНІАН в СМС-повідомленні.

«Я ще у прокуратурі», - написала О.Кужель о 21.00.

Сьогодні О.Кужель викликали до Головного слідчого управління ГПУ в рамках відновленого розслідування кримінальної справи про вбивства Є.Щербаня, до якої, як заявляли окремі керівники відомства, начебто причетна колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Раніше О.Кужель повідомила УНІАН, що її по телефону запросили з’явитися на допит до Генпрокуратури. За її словами, слідчі запропонували надати їй офіційну повістку, якщо є така потреба.

«Але я відмовилась, зауваживши, що готова прийти у разі необхідності у будь-який час, а потім на місці отримати повістку», - сказала О.Кужель.

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти екс-прем’єра Павла Лазаренка.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко та П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.