Янукович утворив Конституційну Асамблею

Як повідомляє прес-служба глави держави, згідно з указом, Конституційна Асамблея утворена як спеціальний допоміжний орган при Президентові України, головною метою створення та діяльності якого є підготовка законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції.

Президент також затвердив Положення про Конституційну Асамблею та її персональний склад. За пропозицією Науково-експертної групи, Головою Конституційної Асамблеї призначено Леоніда Кравчука – Президента України у 1991-1994 роках. Директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України Юрій Шемшученко призначений заступником Голови, а Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марину Ставнійчук - секретарем Конституційної Асамблеї.

Загалом до складу Конституційної Асамблеї увійшло 94 особи.

Серед них: представники від депутатських фракцій та груп Верховної Ради, політичних партій, Національної академії наук, національних галузевих академій та академічних наукових установ, інших наукових установ та вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій та незалежних експертно-аналітичних центрів, які у встановленому Концепцією формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї порядку до 16 квітня 2012 року внесли Президентові свої пропозиції. 34 особи з числа науковців, громадських та політичних діячів було включено до складу Конституційної Асамблеї за пропозицією Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї.