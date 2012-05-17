Кужель 7 годин допитували про стосунки Щербаня

Про це вона повідомила кореспонденту агентства УНІАН по завершенні майже 7-годинного допиту в Головному слідчому управлінні ГПУ. За її словами, "слідчі поводилися зі мною поважно", запитували "щодо Є.Щербаня, моїх з ним стосунків та стосунків його з іншими відомими на той час політиками".



За словами О.Кужель, вона "не помічала ніяких непорозумінь у спілкуванні та ставленні окремих осіб до Є.Щербаня".



Водночас О.Кужель не виключає, що в подальшому її також можуть викликати до Генеральної прокуратури для уточнення якихось деталей.