Кужель 7 годин допитували про стосунки Щербаня
23:42, 17 травня 2012Політика
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Керівник союзу «Громадянський опір» Олександра Кужель порекомендувала слідчим Генеральної прокуратури дізнатися, кому наразі належить майно Євгена Щербаня, вбитого в аеропорту Донецька 3 листопада 1996 року.
Про це вона повідомила кореспонденту агентства УНІАН по завершенні майже 7-годинного допиту в Головному слідчому управлінні ГПУ. За її словами, "слідчі поводилися зі мною поважно", запитували "щодо Є.Щербаня, моїх з ним стосунків та стосунків його з іншими відомими на той час політиками".
За словами О.Кужель, вона "не помічала ніяких непорозумінь у спілкуванні та ставленні окремих осіб до Є.Щербаня".
Водночас О.Кужель не виключає, що в подальшому її також можуть викликати до Генеральної прокуратури для уточнення якихось деталей.
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