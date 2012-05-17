Москаль: Руслана Щербаня примусили оббрехати Тимошенко

Про це заявив депутат від НУНС Геннадій Москаль.

"18 лютого цього року поблизу села Сидорово Слов’янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного мешканця Донецька Дроздова. Смерть настала в результаті вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, котрим можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем", - цитує повідомлення Українська правда.

"Міністерство внутрішніх справ повністю закрило цей випадок від громадськості, ретельно контролює, щоб жодна інформація не потрапила в ЗМІ і намагається сфальсифікувати кримінальну справу", - зазначає Москаль.

"Провину за вбивство планується покласти на водія Щербаня-молодшого - Новікова, котрий уже погодився на це (інформація з неофіційних джерел) за велику винагороду", - уточнив депутат.

"За уникнення кримінальної відповідальності Щербаня-молодшого примусили оприлюднити в ЗМІ наклепницьку заяву про причетність Тимошенко до вбивства його батька", - заявив Москаль.

Депутат додав, що всю інформацію виклав у депутатських зверненнях до Генпрокурора та міністра внутрішніх справ із проханням всебічно перевірити ці факти й не допустити фальсифікації кримінальної справи.