Омбудсман відвідає Тимошенко й Луценка, коли більше дізнається про них

Це станеться після збору всієї необхідної їй інформації з профільних державних установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції у Києві.

«Те, що я поїду, я про це вже говорила раніше, я поїду обов’язково», - сказала В.Лутковська.

Разом з тим вона зауважила, що як юрист не може у своїх висновках базуватись тільки на тій інформації, яку отримує зі ЗМІ.

За словами В.Лутковської, офіційної інформації, яку вона має, недостатньо, й ці дані частково застаріли.

«Зараз я оновлю інформацію з першоджерел, на яких може базуватись позиція. Після того як я отримаю інформацію з Міністерства охорони здоров’я, пенітенціарної служби, Генеральної прокуратури, після того буде обов’язково здійснений візит», - сказала Омбудсман.