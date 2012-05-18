Яценюк оголосив про створення передвиборного штабу в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що проведе зустріч з об'єднаним партактивом, співбесіди з кандидатами в депутати, які висуватимуться за 11 мажоритарними округами Одеської обл., а також зустрінеться з жителями Одеси, щоб ініціювати обговорення в Одеській області «Програми Об'єднаної опозиції».

За його словами, «намічається проведення серії «круглих столів» не тільки в Одеській області, а й у всіх регіонах України. Ми дійдемо до кожного райцентру, хочемо задіювати в обговоренні максимальну кількість людей, щоб донести ідеї, з якими Об'єднана опозиція йде на вибори і заради чого збирається перемогти».

«Люди повинні знати, які зміни в житті кожного громадянина і всієї країни відбудуться після перемоги Об'єднаної опозиції», - наголосив він. – Адже програма Об'єднаної опозиції - не тільки передвиборний документ, а й всеохопна програма дій, комплексний документ, комплексне бачення опозицією, що треба робити в країні, які зміни необхідні і які закони повинні прийматися в новому українському парламенті. Причому частину передбачених завдань доведеться вирішувати вже після президентських виборів».

«Я хочу особисто пояснювати важливі позиції програми, - акцентував лідер «Фронту Змін», - почути запитання від людей, щоб потім з урахуванням висловлених думок представити остаточний варіант програми на з'їзді об'єднаної опозиції наприкінці липня».

Першочерговим завданням Об'єднаної опозиції А.Яценюк назвав отримання від виборців 226 мандатів у парламенті нового скликання: «Ці голоси потрібні для того, щоб змінити країну, реалізувати все те, що передбачено нашою програмою», - наголосив лідер «Фронту Змін».