Яценюк оголосив про створення передвиборного штабу в Одесі
17 травняв Одесі почав працювати обласний передвиборний штаб об'єднаної опозиції, який очолив депутат Одеської обласної ради від «Фронту Змін» Сергій Фаєрмарк.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.
Він зазначив, що проведе зустріч з об'єднаним партактивом, співбесіди з кандидатами в депутати, які висуватимуться за 11 мажоритарними округами Одеської обл., а також зустрінеться з жителями Одеси, щоб ініціювати обговорення в Одеській області «Програми Об'єднаної опозиції».
За його словами, «намічається проведення серії «круглих столів» не тільки в Одеській області, а й у всіх регіонах України. Ми дійдемо до кожного райцентру, хочемо задіювати в обговоренні максимальну кількість людей, щоб донести ідеї, з якими Об'єднана опозиція йде на вибори і заради чого збирається перемогти».
«Люди повинні знати, які зміни в житті кожного громадянина і всієї країни відбудуться після перемоги Об'єднаної опозиції», - наголосив він. – Адже програма Об'єднаної опозиції - не тільки передвиборний документ, а й всеохопна програма дій, комплексний документ, комплексне бачення опозицією, що треба робити в країні, які зміни необхідні і які закони повинні прийматися в новому українському парламенті. Причому частину передбачених завдань доведеться вирішувати вже після президентських виборів».
«Я хочу особисто пояснювати важливі позиції програми, - акцентував лідер «Фронту Змін», - почути запитання від людей, щоб потім з урахуванням висловлених думок представити остаточний варіант програми на з'їзді об'єднаної опозиції наприкінці липня».
Першочерговим завданням Об'єднаної опозиції А.Яценюк назвав отримання від виборців 226 мандатів у парламенті нового скликання: «Ці голоси потрібні для того, щоб змінити країну, реалізувати все те, що передбачено нашою програмою», - наголосив лідер «Фронту Змін».