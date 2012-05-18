Євро досяг мінімуму за півтора роки

Загроза повторення рецесії в єврозоні, а також посилювання боргових проблем у регіоні викликали стрімке знецінення євро. Вчора його курс досяг мінімального рівня за останні півтора роки, опустившись до $1,26 на момент відкриття торгів на американському ринку. Це найнижчий рівень з 25 серпня 2010 року, коли євро впав до $1,27, відзначає Комерсант-Україна. Цього разу падіння було спровоковане негативними новинами про рецесію в Іспанії, ВВП якої скоротився на 0,3% з початку року. Проте ключовою проблемою залишається ситуація в Греції, в очікуванні результатів парламентських виборів якої застигла вся Європа. У самій країні також наростає паніка — за понеділок-вівторок населення Греції зняло з банківських рахунків 1,2 млрд євро.

Міжбанківський український ринок учора також зазнав тиску негативних новин — за даними валютного індикатора, курс євро опустився до 10,23/10,26 грн.

На сьогодні НБУ встановив офіційний курс в 10,13 грн за євро.

Експерти говорять, що подальша доля європейської валюти визначиться після парламентських виборів у Греції 17 червня. "Партія дала зрозуміти, що налаштована жорстко і має намір розірвати відносини з МВФ. Проте, як показує практика, одна справа говорити перед виборами, і зовсім інша — після. Швидше за все після виборів почнуться переговори і торг, - відзначає керівник інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб Україна" Микола Івченко.— Якщо їхня позиція все-таки буде жорсткою, то відбудеться дефолт, але процес виходу Греції з єврозони триватиме 1-2 роки. Втрати єврозони від цього будуть величезними: від 280 млрд до 1 трлн євро. Не виключено, що Греції дадуть ще рік, переглянуть програми економії".

Ситуація до кінця року може змінитися як в позитивний, так і в негативний бік. "Зараз проблема світу номер один — це Греція. Курс євро на 95% залежить від його подальшої долі. Проте в другій половині року можуть виникнути великі складнощі десь іще", - вважає аналітик "Трійка Діалог Україна" Євген Гребенюк. За оцінкою пана Івченка, курс євро найближчим часом триматиметься на рівні $1,23, а в Україні — 9,8 грн: "Услід за цим відбуватиметься підвищення вартості долара. Воно вже почалося і може досягти 8,2 грн за долар на готівковому ринку". Ще одним ключовим чинником тиску на курс євро стане активність з боку Сполучених Штатів. "Надмірна девальвація євро є серйозною небезпекою для зовнішньої торгівлі в США. Зараз євро падає, тому вся Європа масово міняє його на долари. Є думка, що курс євро в $1,2 стане критичною точкою, тому США робитимуть все, щоб не допустити його зниження. Методи можуть включати інтервенції, зміну нормативів ліквідності, монетарні кроки", - припускає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.