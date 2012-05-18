Політикам заборонили критикувати владу

Правляча більшість ВР заборонила депутатам критикувати владу. Про це пише Коммерсантъ-Україна.

Закон "Про правила етичної поведінки" був прийнятий 265 народними депутатами більшості. Документ, авторами якого виступили відразу шість народних депутатів фракцій КПУ, Партії регіонів, "БЮТ-Батьківщини", групи "Реформи ради майбутнього", зобов'язав осіб, уповноважених виконувати державні функції (зокрема народних депутатів) або місцевого самоврядування, "забезпечувати позитивну репутацію органів державної влади і місцевого самоврядування, всіляко сприяти зміцненню довіри громадян до влади". Крім того, закон забороняє державним діячам приймати пожертвування. У разі надходження такої пропозиції політик зобов'язаний "по можливості ідентифікувати особу", що запропонувала матеріальну допомогу, і письмово проінформувати про інцидент спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Згідно ст. 18 закону, за порушення встановлених їм правил особи, уповноважені виконувати державні функції або місцевого самоврядування, нестимуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або матеріальну відповідальність. Головне науково-експертне управління парламенту звернуло увагу народних депутатів на те, що в законі не пропонується ні порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог, ні конкретні санкції.

Представники опозиції заявили, що закон обмежує їхні права. "Всі вибори в світі проводяться за рахунок пожертвувань. Якщо закон заборонить критику влади і прийом пожертвувань, виникнуть труднощі з проведенням виборчої кампанії", - сказав "Ъ" народний депутат Вячеслав Коваль (НУНС). "Цей закон дає владі додаткові важелі впливу на опозицію", - вважає народний депутат Володимир Бондаренко ("БЮТ-Батьківщина"). "Зрозуміло, що в ході виборчої компанії опозиція критикуватиме владу, і я порушу цей закон. Що мені за це буде? — обурився народний депутат Юрій Гримчак (НУНС).— Більшої дурості, ніж ухвалення таких законів, немає!"