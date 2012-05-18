У США сьогодні відкривається саміт країн «великої вісімки»

Як передає Радіо «Свобода»,головною темою дводенних дискусій лідерів США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Росії стане, як очікується, ситуація у світовій економіці і, зокрема, в єврозоні.

Також учасники саміту обговорять питання глобальної безпеки, в тому числі ситуацію в Сирії і ядерну програму Ірану.

Лідери країн проведуть низку двосторонніх зустрічей.