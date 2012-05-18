У США сьогодні відкривається саміт країн «великої вісімки»
12:59, 18 травня 2012Політика
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У резиденції Президента США Кемп-Девід (штат Меріленд) сьогодні відкривається дводенний саміт країн «великої вісімки».
|У Кемп-Девіді обговорять питання глобальної безпеки
Як передає Радіо «Свобода»,головною темою дводенних дискусій лідерів США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Росії стане, як очікується, ситуація у світовій економіці і, зокрема, в єврозоні.
Також учасники саміту обговорять питання глобальної безпеки, в тому числі ситуацію в Сирії і ядерну програму Ірану.
Лідери країн проведуть низку двосторонніх зустрічей.
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