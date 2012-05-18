Кравчук триматиме для опозиції двері відкритими
13:10, 18 травня 2012Політика
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Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук вважає, що опозиційні сили, які не надали свої кандидатури до асамблеї, можуть зробити це в будь-який час.
|Кравчук запрошує опозицію до співпраці
«Фракції «БЮТ-Батьківщина», «Наша Україна – Народна самооборона», «Фронт Змін», «Свобода», УДАР не використали своїх квот, але двері залишаються відкритими – у процесі роботи Конституційної асамблеї вони можуть визначитися і подати свої кандидатури… Ніхто не забороняє опозиційним партіям брати участь в обговоренні (внесення змін до Конституції – УНІАН), якщо навіть їхніх кандидатів не буде у Конституційній асамблеї», - сказав Л.Кравчук.
За його словами, «опозиційні сили, не хочу їх критикувати, керувалися політичними амбіціями, а не інтересами народу».
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