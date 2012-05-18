Кравчук триматиме для опозиції двері відкритими

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

«Фракції «БЮТ-Батьківщина», «Наша Україна – Народна самооборона», «Фронт Змін», «Свобода», УДАР не використали своїх квот, але двері залишаються відкритими – у процесі роботи Конституційної асамблеї вони можуть визначитися і подати свої кандидатури… Ніхто не забороняє опозиційним партіям брати участь в обговоренні (внесення змін до Конституції – УНІАН), якщо навіть їхніх кандидатів не буде у Конституційній асамблеї», - сказав Л.Кравчук.

За його словами, «опозиційні сили, не хочу їх критикувати, керувалися політичними амбіціями, а не інтересами народу».