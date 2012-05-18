Кравчук сумнівається у реванші опозиції
Перший Президент України, голова Конституційної Асамблеї Леонід Кравчук сумнівається, що опозиційні сили за результатами виборів зможуть отримати більшість у парламенті.
|Кравчук песимістично дивиться на майбутнє опозиції
«У мене немає такої переконаної позиції в тому, що опозиційні сили можуть взяти реванш. Але якщо візьмуть, то ці опозиційні сили, я переконаний, не будуть або не можуть бути ворогами українського народу. Якщо вони справді досвідчені і будуть виконувати ті засадничі речі, які вони сьогодні проголошують, то ті зміни, які торкатимуться Конституції, не будуть в конфронтації з сьогоднішніми їхніми заявами», - сказав Л.Кравчук.
За його словами, якщо представники опозиції дійсно керуватимуться інтересами українського народу, демократичними засадами, європейськими і світовими цінностями, вони мусять подивитися спочатку на характер тих змін до Конституції, які будуть запропоновані Конституційною Асамблеєю.