Кравчук був би радий Медведчуку
13:57, 18 травня 2012Політика
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Кравчук вважає, що досвід Медведчука був би корисним при розробці нової редакції Конституції.
|Кравчук хоче, щоб Медведчук поділився досвідом
«Якщо Віктор Медведчук захоче прийти на «круглий стіл» чи обговорення, він зможе це зробити і йому будуть надані всі можливості… Його досвід був би корисним, але це все залежить від Віктора Медведчука», - сказав Л.Кравчук.
Як відомо, В.Медведчука називали автором конституційної реформи 2004 року.
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