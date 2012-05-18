Кравчук був би радий Медведчуку

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо Віктор Медведчук захоче прийти на «круглий стіл» чи обговорення, він зможе це зробити і йому будуть надані всі можливості… Його досвід був би корисним, але це все залежить від Віктора Медведчука», - сказав Л.Кравчук.

Як відомо, В.Медведчука називали автором конституційної реформи 2004 року.