Кравчук був би радий Медведчуку

13:57, 18 травня 2012
Політика
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Кравчук вважає, що досвід Медведчука був би корисним при розробці нової редакції Конституції.  

Леонід Кравчук
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо Віктор Медведчук захоче прийти на «круглий стіл» чи обговорення, він зможе це зробити і йому будуть надані всі можливості… Його досвід був би корисним, але це все залежить від Віктора Медведчука», - сказав Л.Кравчук.

Як відомо, В.Медведчука називали автором конституційної реформи 2004 року.

 

 

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