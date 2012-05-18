Кравчук хоче працювати задарма

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тут (у Конституційній асамблеї – УНІАН) немає оплати. Я не хотів би одержувати зарплату за те, що ми робимо надзвичайно важливий історичний крок. Тому ставити питання про винагороду було б некоректно з моєї точки зору», - сказав Л.Кравчук.