Янукович: Європейські експерти високо оцінили новий КПК
15:00, 18 травня 2012Політика
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Президент зауважив, що до роботи над цим документом були залучені кращі вітчизняні фахівці та спеціалісти з міжнародних організацій, які працювали спільно з експертами Ради Європи.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «У процесі підготовки і прийняття цього КПК ми отримали кодекс, який сьогодні експертами Ради Європи оцінюється як один із кращих».
Він нагадав, що підписаний ним 14 травня новий КПК набирає чинності з 1 листопада поточного року.
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