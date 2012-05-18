Янукович: Європейські експерти високо оцінили новий КПК

Європейські експерти дали високу оцінку новому Кримінальному процесуальному кодексу, заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками міжнародного клубу парламентаріїв та експертів ЄС - Україна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «У процесі підготовки і прийняття цього КПК ми отримали кодекс, який сьогодні експертами Ради Європи оцінюється як один із кращих».

Він нагадав, що підписаний ним 14 травня новий КПК набирає чинності з 1 листопада поточного року.