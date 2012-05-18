Янукович: Європейські експерти високо оцінили новий КПК

15:00, 18 травня 2012
Політика
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Президент зауважив, що до роботи над цим документом були залучені кращі вітчизняні фахівці та спеціалісти з міжнародних організацій, які працювали спільно з експертами Ради Європи.  

Віктор Янукович
Європейські експерти дали високу оцінку новому Кримінальному процесуальному кодексу, заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками міжнародного клубу парламентаріїв та експертів ЄС - Україна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «У процесі підготовки і прийняття цього КПК ми отримали кодекс, який сьогодні експертами Ради Європи оцінюється як один із кращих».

Він нагадав, що підписаний ним 14 травня новий КПК набирає чинності з 1 листопада поточного року.

 

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