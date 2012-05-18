Завтра Тимошенко відвідає високий гість

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"У суботу я матиму зустріч з Юлією Тимошенко", - сказав сьогодні Я.Протасевич після зустрічі із заступниками голови партії "Батьківщина" Олександром Турчиновим і Григорієм Немирєю.

Віце-президент Європарламенту висловив стурбованість справами Ю.Тимошенко та членів її уряду. "Зараз я бачу відсутність бажання знайти політичне рішення цих проблем, які віддаляють Україну від Європейського Союзу", - наголосив він.

Я.Протасевич повідомив, що на початку наступного тижня у Європарламенті відбудуться політичні консультації щодо ухвалення резолюції по Україні.

"Ми готуємо проект резолюції по Україні. У понеділок-вівторок у Європейському парламенті відбудуться консультації з цього приводу", - зазначив він.