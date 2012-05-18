Кримські татари ополчилися проти Симоненка

«Поширення ідей сталінізму в будь-якій його формі несе в собі загрозу всьому співтовариству демократичних держав. Ми закликаємо уряди всіх демократичних держав, Парламентську Асамблею Ради Європи і ОБСЄ, парламент Європейського Союзу заборонити Петру Симоненку в`їзд до країн вільного світу і можливість його участі в роботі міжнародних організацій як члена парламенту України», - говориться в заяві «Про загрозу відродження сталінізму в Україні», яку має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Лідер Меджлісу кримських татар, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв, виступаючи на мітингу, нагадав про недавні події в парламенті – 16 травня там розглядався проект закону про відновлення прав кримськотатарського народу.

«Ви бачили перекошену злістю і ненавистю фізіономію лідера Компартії України – цього ланцюгового пса правлячої коаліції, який не тільки несамовито виступав проти ухвалення цього закону, а й на всю країну вивергав мерзенні образи на адресу нашого народу», - сказав М.Джемілєв.

Його заступник Рефат Чубаров, звертаючись до учасників мітингу, став кричати: «Ганьба Симоненку, ганьба комуністам!». Його свистом і вигуками підтримали мітингувальники.

16 травня Верховна Рада України не ухвалила закон про відновлення прав кримських татар.