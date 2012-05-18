370 тисяч киян отримають матеріальну допомогу

Про це, як повідомляє «Главком», розповіла перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення КМДА Наталія Хоменко.

«В нинішньому місяці кількість громадян, яким місто виділило матеріальну допомогу, збільшилася. Якщо в минулому місяці місто допомогло 17 категоріям малозабезпечених киян, то в нинішньому - 19», - розповіла Наталія Хоменко.

За її словами, до категорій, які отримували допомогу в квітні, додалися сім'ї військовослужбовців, загиблих або померлих в мирний час під час проходження строкової військової служби, якщо на ці сім'ї поширюються закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». А також одержувачі, відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення», соціальної пенсії на дітей-інвалідів до 18 років.

«Ми перевірили всю необхідну роботу, поповнили і уточнили списки одержувачів. З наступного тижня кияни почнуть отримувати адресну матеріальну допомогу, надану згідно з розпорядженням голови КМДА Олександра Попова до дня Києва», - зазначила перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення КМДА.

Нагадаємо, що в травні матеріальну допомогу до Дня Києва отримають понад 370 тисяч малозабезпечених киян. Зокрема, сім'ї загиблих в Афганістані, одержувачі пенсійної виплати у зв'язку з втратою годувальника на дітей-сиріт, у яких померли обоє батьків, а також одержувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Також допомогу від міста отримають малозабезпечені та багатодітні сім'ї, сім'ї військовослужбовців, загиблих або померлих в мирний час під час військової служби, інваліди з дитинства та діти з інвалідністю.

Згідно з розпорядженням Олександра Попова, матеріальна допомога буде спрямована одержувачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 18 років і тимчасового допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом I, II групи внаслідок психічного розладу, вимагає постійного догляду, а також інвалідам I групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1200 грн.

Матеріальну допомогу отримають також інваліди II групи та непрацюючі інваліди III групи. Допомогу отримають непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат яких не перевищує 1200 грн, а також працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн; одержувачі державної допомоги на дітей одинокі матері та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів, компенсації за надання соціальних послуг, компенсації по догляду за інвалідом I групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, а також одержувачі державної допомоги при усиновленні дитини.

У квітні Київ уже розширював базу соціальної допомоги. Зокрема, вперше з квітня допомога почали отримувати працюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 грн.