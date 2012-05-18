Янукович про все знає
21:56, 18 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович запевняє, що його ніхто не обмежує в отриманні будь-якої інформації.
Янукович заборонив будь-що приховувати
Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Донецьку, запис якої транслював Перший національний канал у п'ятницю.
«Від мене ніхто нічого не ховає і не приховує – це заборонено. Я все читаю», - зокрема, сказав Глава держави.
Також за словами В.Януковича, іноді йому приносять диски із записами, які він слухає, і почуте не завжди буває йому приємним і навіть доводить його до безсоння.
«І думаєш: звідки така злість береться, така ненависть?», - запитує Президент.
При цьому В.Янукович наголосив, що сам ні на кого зла не тримає і благає Бога, щоб щодо інших людей такого не звучало.
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