Суд над Тимошенко перенесли

Київський районний суд Харкова переніс на 25 червня засідання у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку вона очолювала у 1995-1997 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення, заслухавши клопотання сторін, ухвалив суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський.

Засідання розпочнеться о 10.00 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко 19 квітня під час попереднього розгляду справи заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

28 квітня Київський райсуд Харкова ухвалив рішення про перенесення на 21 травня розгляду по суті справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації ЄЕСУ. Сторона державного обвинувачення вимагає від суду забезпечити особисту присутність Ю.Тимошенко на судовому процесі.

18 травня ГПУ заявила, що державні обвинувачі у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» 21 травня звернуться до суду з проханням перенести засідання у зв’язку з тим, що підсудна Ю.Тимошенко перебуває у харківській лікарні, де проходить реабілітаційний курс процедур.