Литвин пропонує опозиції «заглянути в святці»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради заявив заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Сас.

Він пояснив такі дії опозиції тим, що В.Лутковська складала присягу Омбудсмана з порушенням.

«Ми не визнаємо складання присяги Омбудсмана і тому, відповідно до регламенту, починаємо збір підписів, щоб звільнити її з посади через порушення присяги», - сказав С.Сас.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Литвин порадив представникам опозиції «заглянути в святці». Зокрема, за словами спікера, щоб становити факт порушення при складанні присяги, потрібно створити тимчасову спеціальну комісію, яка має надати свої висновки. Якщо факт порушення підтвердиться, то голова ВР або одна четверта частина депутатського корпусу виступають з ініціативою про звільнення.

«Тому не підписи потрібно збирати, а пропонувати утворити тимчасову спеціальну комісію», - сказав В.Литвин, додавши, що таке рішення має підтримати 226 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Омбудсмана не було.

27 квітня на позачерговому засіданні парламенту В.Лутковська склала присягу Омбудасмана.

Опозиція заявила, що засідання було нелегітимним. Того ж дня фракції «БЮТ-Батьківщини» та «Наша Україна – Народна Самооборона» закликали всіх людей доброї волі не визнавати В.Лутковську Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.