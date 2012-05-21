Місія МВФ прибула в Київ для завершення дискусії

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні прибула до України, повідомили в представництві МВФ у Києві.

При цьому в представництві не уточнили, з ким з представників української влади місія МВФ планує провести зустрічі найближчим часом.

Як повідомлялося, планується, що місія МВФ під керівництвом Кріса Джарвіса відвідає Україну 21-28 травня для завершення дискусій щодо перегляду програми співробітництва.

Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Відразу після схвалення програми співробітництва Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати ряд вимог, зокрема підвищити тарифи для населення на газ і теплопостачання.