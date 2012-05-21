Власенко підозрює, що влада хитрує з Тимошенко через сесію ПАРЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова у справі щодо ЄЕСУ сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, коментуючи журналістам рішення суду про перенесення розгляду справи.

«Судовий розгляд справи перенесений на 25 червня. Хочу нагадати, що на 26 червня перенесена касація у «газовій справі» Юлії Володимирівни. На моє глибоке переконання, це все пов’язано з тим, що саме в ці дні, 25-26 червня у місті Страсбург буде проводитися сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи, на якій повинно розглядатися українське питання. Українська влада хоче в чергове задурити європейську спільноту, сказавши, в нас немає остаточного рішення. Саме тому обрані ці два дні», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, Київський райсуд Харкова сьогодні переніс на 25 червня засідання у справі за обвинуваченням Ю.Тимошенко у фінансових махінаціях на посаді керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку вона очолювала у 1995-1997 роках.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переніс на 26 червня касаційної скарги захисту Ю.Тимошенко на вирок Печерського районного суду Києва та рішення Апеляційного суду Києва у «газовій» справі.